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Özalp ilçesinde taşkın riski azaltılıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:50
Özalp ilçesinde taşkın riski azaltılıyor
Özalp ilçesinde taşkın riski azaltılıyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Van'da yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Van'da yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu" projesi kapsamında Van'ın da nasibini aldığını söyledi. Acu, "Son 14 yılda Van'da yıllık 75,97 milyon metreküp içme suyu sağladık. Van şehir merkezi, 3 ilçe ve 18 köyün 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. 2 baraj ve 2 gölet inşa ettik, 336 bin 790 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 108,9 milyon TL zirai gelir artışı sağladık ve 70 derenin ıslahını tamamladık" dedi.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, çalışmaların hızla devam ettiğini de belirterek, "Van'ın Özalp İlçesi 2 Kısım Köyleri Taşkın Koruma işi kapsamında Özalp ilçesi Damlacık, Şehittepe, Aşağı-Yukarı Balçıkları ile Saray ilçesine bağlı Koçbaşı mahallelerinde feyezana sebep olan derelerde taşkınların önlenmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında 4 bin 382 metrelik taş duvar, 23 adet yerinde dökme menfez, 183 adet şut yapısı ve 2 adet tersip bendi yapılacaktır. Projenin tamamlanması ile bu köylerde oluşması muhtemel taşkınların önüne geçilecek, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır. Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MSA-Y)

16.08.2017 10:52:15 TSI
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