Malkara'ya yeni emniyet müdürü atandı
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Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın'ın Tekirdağ'a atanmasının ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sertan Topkaya Malkara'ya atandı.
Hafta sonu Emniyet Müdürlerinin şark tayinlerinin açıklanmasının ardından Malkara Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevine atandı. Aydın, 7 yıldır Malkara Emniyetinde görev yapıyordu.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine ise Çerkezköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sertan Topkaya atandı. Topkaya'nın yaklaşık bir hafta içinde Malkara'da yeni görevine başlaması bekleniyor.
(HT-MEF-Y)
16.08.2017 10:55:55 TSI
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