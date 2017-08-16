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18 Marta sezon bakımı



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale 18 Mart stadyumunda yeni sezon öncesi çalışmalar hız kazandı.

Çim sahada yapılan çalışmalarda bozuk bölgeler sökülerek yerlerine yeni çim seriliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş ve Tesisler Şube Müdürü Dr. Firuz Erdil devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlardan bilgi aldılar. Stadın yeni sezona yetişmesi için büyük çaba harcayan Gençlik Hizmetleri ve spor il müdürlüğü yetkilileri çalışmalar ile ilgili verdikleri bilgilerde zeminin bozulan kısımlarını kaldırdıklarını ve yeniden ekim yaptıklarını ve Ağustos ayının sonunda oynanacak olan ilk karşılaşmaya kadar 18 Mart stadının hazır hale geleceğini ifade ettiler.

(GD)



16.08.2017 10:57:55 TSI

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