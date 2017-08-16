Biga'da ayçiçeği alımı başladı
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Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga´da sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.
Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz, ilk ürünü Gündoğdu köyünden İlhami Özden´den 2 ton alarak yaptıklarını söyledi. Üründe yüzde 43,34 oranda yağ belirlendiğini dile getiren Tınaz, "Üreticimizi fabrikamızın kendi yağı olan Biryağ ile ödüllendirdik" dedi. Kooperatif Müdürü Emre Yeşilgölden ise ilçe merkezi, belde ve köylerde ayçiçeği ekim alanlarında yüzde 51 artış gözlendiğini belirterek üreticilere bol kazançlar dileğinde bulundu.
(GD)
16.08.2017 11:00:24 TSI
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