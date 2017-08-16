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Bilecik'te genel asayiş uygulaması

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:59
Bilecik'te genel asayiş uygulaması
Bilecik'te genel asayiş uygulaması

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kent girişinde yapılan genel asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hicri Görgülü kontrolünde Bilecik-İstanbul karayolu üzerinde 22:00 ile 24:00 saatleri arasında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma komutanlığına bağlı 8 ekip 80 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 1189 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminden kontrol edilirken, 271 araçta da arama yapıldı. Yapılan GBT sorgusu sonucunda çeşitli muhtelif suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 6 araca 2 bin 132 lira para cezası keserken, 2 araç trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde 3 alkollü sürücüye ise, cezai işlem yapıldı.
(CKT-AS-Y)

16.08.2017 11:01:05 TSI
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