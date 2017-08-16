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Köyceğiz'de sualtı ve kıyı temizliği



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz ilçesinde dalgıç ve çevrecilerin katılımıyla sualtı ile kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneğince, Köyceğiz gölünde düzenlenen etkinlik, dalgıçlar ve çöp toplama tekneleri yardımıyla yapıldı.

Etkinlikte, gölden çok sayıda şişe, otomobil lastiği, tekne halısı ve metal parçalar gibi birçok atık malzeme çıkarıldı.

Kirlenmeye dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla temizlik çalışmalarını başlattıklarını belirten Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Recep Nevzat Özata, "Köyceğiz Gölü, giderek artan bir şekilde kirlenmekte, tahribat çoğu zaman geri dönüşü olmayan yaralar açmakta. Gölün ölümü, Köyceğiz'in de ölüm fermanıdır'' ifadelerini kullandı.

Gölün temiz olmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Özata, "Göl temiz olursa turizm, tarım, balıkçılık, ekonomi ve doğa olur. Dernek olarak, kirliliğe dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, sembolik olarak temizleme çalışması başlattık. Gölü ve doğayı korumak tüm Köyceğizlilerin asli görevi olmalıdır. Çünkü biz bu çevreye aitiz ve temizliğinden sorumluyuz" dedi.

(CC-MB-Y)



16.08.2017 11:03:16 TSI

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