YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turan ve Gider Biga'da

Turan ve Gider Biga'da



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider Biga'nın Kocaköy ve Yeniçiftlik köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle sohbet ettiler.

Biga'nın Kocagür ve Yeniçiftlik köyünü ziyaret eden Turan ve Gider köylülerin sorularını cevapladılar. Köy sakinlerinden gelen köprü ve yatırımlarla ilgili soruları cevaplayan Turan, "Bizler için proje yapmak onu hayata geçirmek sorun değil. Yeter ki sizler bizlere destek veren, sahip çıkın" dedi. Biga'ya yapılan yatırımlara dikkat çeken Turan, "Biga'da şuanda devam eden ciddi yatırımlar var. Eğitim alanında yeni kurumları sizlerin hizmetine sunduk, yeni kurumların temelini attık çalışmaları devam ediyor. Üniversitemizin kapasitesini arttırmak için girişimlerde bulunduk ve geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından onaylanarak Fakülte statüsüne kavuştu. Köylerimizin alt yapı ve üst yapı çalışmaları aynı şekilde bir kısmı tamamlandı bir kısmı tamamlanmak üzere. Tarım alanında sulama sistemleri, dere ıslah ve taşkın kontrol çalışmaları yapıldı. Biga'nın daha çok hizmete ve yatırama ihtiyacı var. Bunun farkındayız ve yerine getirmeye hazırız. Buranın her sıkıntısında sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sizleri ziyaret ederek bizzat sorunları yerinde görmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz gün selden zarar gören köylerimizi ziyaret ettik. Talepleri dinledik. Çözüme kavuşturmak için girişimlerde bulunduk. Köy sakinlerimizin kredi erteleme taleplerini gerçekleştireceğiz. Bizler için proje geliştirmek yatırımları hayata geçirmek sorun değil. Yeter ki sizler bizlere destek verin, sahip çıkın" dedi.

Köprünün yerinin değiştiği yönünde gelen sorulara cevap veren Turan,"Köprünün yerinin değiştiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Köprü için belli çalışmalar yapılmaya başlandı, belli anlaşmalar var. Bu tarz söylemleri çıkaran kişiler Çanakkale'nin gelişmesinden rahatsızlık duyanlar, buraya yapılan yatırımları kıskananlardır. Şuanda köprü için belli sondaj çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında zeminde rastlanan bazı sorunlardan dolayı 3-5 metre sağa yada sola çekilmesi normal. Fakat köprü alıp başka yere koymamız mümkün değil böyle birşey olamaz. Bakın Başbakanımız köprünün çalışması hızlı ilerlesin diye genelge yayınladı. Gerekli kurumlara uyarılar yapıldı. Üstlenici firma köprünün açılışının erkene alınabileceğini belirtti. Bizler en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp köprüyü hizmete almak istiyoruz. Buranın köprüye ihtiyacı var. Sebzesinin, meyvesinin köprüye ihtiyacı var. Köprü ile beraber Ezine Gıda OSB'nin de çalışmaları devam ediyor. Oranında hizmete alınmasıyla beraber sebzemiz meyvemiz daha da değerlenecek ve geniş pazar alanına kavuşacak. Sadece pazar anlamında değil istihdam alanında da hemşerilerimizin iş taleplerine cevap verecek" şeklinde ifade etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının köylerde yaşayan vatandaşların yaşam koşullarının en üst seviyelere çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu anlamda sık sık köy ziyaretleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gider, "Sizlerle bir araya gelerek köylerimizin sorunlarını ve çözümlerini yerinde inceleyerek sonuçlandırmaya gayret gösteriyoruz. Hem ülke genelinde hem Çanakkale'mizde ilçelerimizdeki köylerimizin alt ve üst yapı sorunlarını tek tek ele alıp tamamına yakınını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Kırsal altyapıyı geliştirmek ve kalkınmayı sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştirdik ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük kırsal altyapı hamlesini başlattık. Türkiye genelinde köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik 2005 yılında başlattığımız KÖYDES Projesine, zamanla küçük ölçekli sulama ve atık su işlerini de dahil ederek entegre bir altyapı programına dönüştürdük. KÖYDES kapsamında, İl Özel İdare bütçesinden ve genel bütçeden sağlanan kaynaklarla köylerimizin çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlıyoruz. Köylerimizin ihtiyacı olan içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, yol yapımı, sağlık, eğitim aklınıza gelebilecek her konuda Devletin imkânlarını seferber ettik. Bu kaynaklar bir zamanlar başka başka yerlere faize, bir kısım güç odaklarına aktarılıp heba edilirken şimdi köylerimize çiftçilerimize kendi insanlarımıza hizmet olarak sunuyoruz. Sadece Yeniçiftlik köyümüze altyapı yatırımları için 8 milyon 631 bin 957,74 TL kaynak aktarmışız. Yine Tarımsal Atık Biyogaz Tesisi için bu yıl İl Özel İdareden 15 bin 000,00TL kaynak aktardık. Kocagür Köyümüze 7 milyon 876 bin 536,68 TL kaynak aktarmışız. Bunu içerisinde sulama sistemlerinden sosyal tesislere, çocuk oyun grubuna kadar çok değişik alanda destekler sağlanmış. Gerek Biga İlçemizde gerek Çanakkale ilçeler ve tüm köylerimizde projelere destek verdik. Ülke genelindeki büyük yatırımlar ile Çanakkale Merkez ilçeler ve köylerdeki yatırımlar tamamı birbiriyle entegre edilebilecek durumdadır. Çanakkale 1915 Köprüsü, yüksek okullar ve üniversite eğitim kurumlarının il ve ilçede sayılarının ve kalitesinin artması gelişmeye ve kalkınmaya çok büyük etki yapacak. Biz bu yola çıkarken her vatandaşımıza her ferdimize ulaşacağız dedik. Ve bu yolda köyden kasabaya kim varsa hayat standartlarının en iyi olması için gayret gösteriyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

(GD)



16.08.2017 11:14:25 TSI

NNNN