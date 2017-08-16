Fireni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi Eynal Kaplıcalarında, el fireni tutmayan park halindeki belediye aracı, apartmanın bahçesine düştü.
Alınan bilgiye göre, Simav Belediye Fen işleri Müdürlüğü hizmet aracı olduğu bildirilen 43 KD 040 plakalı kamyon, fireni boşalınca park halindeki bir araca ve marketin eşyalarına çarparak, kaplıca lojmanlarının bahçesine düştü. Kaza sonrasında can kaybı yaşanmazken, özel araç ve markette hasar oluştu. Hizmet aracı kamyon vinç yardımı ile kurtarıldı. (MEİ-EFE)
16.08.2017 11:16:24 TSI
NNNN