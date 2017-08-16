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Zahide Yetiş Eskigediz'e hayran kaldı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Televizyon program sunucusu Zahide Yetiş, Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz Beldesinde tarihi güzelliklere hayran kaldığını belirtti.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinden olan ünlü program sunucusu Zahide Yetiş, ''Baba ocağını ziyarete geldim ve Eskigediz beldemizi de babam Tahsin Ünlü ile birlikte ziyaret ettik. Eskigediz beldemiz gerçekten inanılmaz tarihi güzelliklere sahip ve mutlaka turizme kazandırılmalıdır. Tarihi camiler, tarihi evler, gazanfer ağa hamamı, Su kemerini ve tarihi ceza evini gezdik. İnanılmaz güzellikler ve binlerce yıllık bir geçmiş gördük. Bu güzellikler karşısında etkilenmemek elde değil. Eskigediz, her karış toprağıyla dünyanın birçok medeniyetinin izlerini taşıyor'' diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ''Turizm için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Babası ile birlikte Zahide Yetiş'in beldemize yapmış olduğu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm derdimiz, Eskigediz'in üzerinde taşıdığı binlerce yıllık tarihi, dünya turizmine kazandırmak''ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



16.08.2017 11:19:05 TSI

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