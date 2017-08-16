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Erzurum Göktaş'ı dualarla uğurladı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'un marka eğitimcilerinden Köksal Göktaş hakkın rahmetine kavuştu. Antalya Aksu Anadolu Lisesinde görev yapan Göktaş Erzurum'da binlerce dost ve arkadaşının katıldığı cenaze namazı sonrasında ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Narmanlı Camisinde dün öğle vakti sonrasında kılınan cenaze namazında gözyaşları ve dualar buluştu. Eğitimci Göktaş'ın kadim dostları arasında yer alan Gazeteci Ayhan Kara, Göktaş'ın hayat felsefesi, yaşama üslubu ile bir Erzurum değeri olduğu, dadaş meşrebi ile il dışındaki görev süresinde ilin beşeri değerlerinin tanıtımında pozitif katkılar sunduğunu kaydederek, 'Köksal Hocamızın hayatı boyunca taviz vermediği zihni değerleri koruyacak, onun aziz hatırasını dikkat ve hassasiyetle yaşatacağız. Geçtiğimiz yıl aynı jenerasyondan Erzurum'un bir başka beşeri değeri Eğitimci Muhammet Zeki Erdem'i beka alemine uğurlamıştık. Onun yüreğimizdeki acısı dinmeden, bir başka kardeşimizi darı ukbaya uğurluyoruz. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun. Acımız büyüktür.' dedi.

GÖKTAŞ KİMDİR?

1961'de Erzurum'un Dervişağa Mahallesinde dünyaya gelen Köksal Göktaş, ilk ve orta tahsilini Erzurum'da tamamladı. 1978-1981 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve edebiyatı Bölümünden mezun olan Göktaş Erzurum Horasan YİBO'da görev yaptıktan sonra, Antalya Aksu ilçesinde idareci olarak görevini sürdürdü. Göktaş, Erzurum Halk Kültürü üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınıyordu.

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 11:25:30 TSI

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