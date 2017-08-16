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Muratpaşa, 30 Ağustos'u Kocatepe'de kutlayacak



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kurtuluş Savaşı Destanı'nın yazıldığı Kocatepe'de kutlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vatandaşları, Zafer Bayramı'nı Kocatepe'de kutlamaya davet etti. Kocatepe'deki kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar, Turunç Masa Çağrı Merkezi'nin 444 80 07 numaralı telefonu ile başvurularını yapabiliyor.

Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 95. Yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Afyonkarahisar'da kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi'nce organize edilen etkinlik kapsamında, 25 Ağustos 2017 Cuma akşam 22.00'de Muratpaşa Belediyesi yanındaki Kent Meydanından, karayoluyla Afyonkarahisar'a hareket edilecek.

"Şehitlikler ziyaret edilecek"

26 Ağustos 2017 Cumartesi günü 04.30'da Afyon'da, askeri harekatın anlatılması ve Kuvay-i Milliye Destanı Gösterisi'nin ardından sırasıyla Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, Zafertepe Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Dumlupınar Müzeler Ziyaret, Dumlupınar Şehitliği ve Çiğiltepe Albay Reşat Bey Şehitliği ziyaret edilecek.

Milli ve dini bayramların önemine dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Milli bayramlarımızı, dini bayramlarımızı komşularımızla birlikte, kentimizde daima en geniş katılımla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, Afyon Kocatepe'de kutlamak için özel program hazırladık. Tüm komşularımla birlikte Kurtuluş Savaşı destanımızın yazıldığı Kocatepe'de kutlayacağız. Milli bayramlarımızı bugüne kadar bizim yaptığımız gibi geniş katılımla kutlayan, kutlamayı amaçlayan herkese teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Kocatepe'de bizimle birlikte kutlamak isteyen komşularım; Turunç Masa Çağrı Merkezimizin 444 80 07 numaralı telefonu ile başvuruda bulunabilirler" dedi.

(AA-



16.08.2017 11:26:08 TSI

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