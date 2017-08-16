ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa, 30 Ağustos'u Kocatepe'de kutlayacak

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:23
Muratpaşa, 30 Ağustos'u Kocatepe'de kutlayacak
Muratpaşa, 30 Ağustos'u Kocatepe'de kutlayacak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kurtuluş Savaşı Destanı'nın yazıldığı Kocatepe'de kutlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vatandaşları, Zafer Bayramı'nı Kocatepe'de kutlamaya davet etti. Kocatepe'deki kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar, Turunç Masa Çağrı Merkezi'nin 444 80 07 numaralı telefonu ile başvurularını yapabiliyor.
Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 95. Yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Afyonkarahisar'da kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi'nce organize edilen etkinlik kapsamında, 25 Ağustos 2017 Cuma akşam 22.00'de Muratpaşa Belediyesi yanındaki Kent Meydanından, karayoluyla Afyonkarahisar'a hareket edilecek.
"Şehitlikler ziyaret edilecek"
26 Ağustos 2017 Cumartesi günü 04.30'da Afyon'da, askeri harekatın anlatılması ve Kuvay-i Milliye Destanı Gösterisi'nin ardından sırasıyla Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, Zafertepe Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Dumlupınar Müzeler Ziyaret, Dumlupınar Şehitliği ve Çiğiltepe Albay Reşat Bey Şehitliği ziyaret edilecek.
Milli ve dini bayramların önemine dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Milli bayramlarımızı, dini bayramlarımızı komşularımızla birlikte, kentimizde daima en geniş katılımla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, Afyon Kocatepe'de kutlamak için özel program hazırladık. Tüm komşularımla birlikte Kurtuluş Savaşı destanımızın yazıldığı Kocatepe'de kutlayacağız. Milli bayramlarımızı bugüne kadar bizim yaptığımız gibi geniş katılımla kutlayan, kutlamayı amaçlayan herkese teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Kocatepe'de bizimle birlikte kutlamak isteyen komşularım; Turunç Masa Çağrı Merkezimizin 444 80 07 numaralı telefonu ile başvuruda bulunabilirler" dedi.
(AA-

16.08.2017 11:26:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AKBEM öğrencileri Termessos Antik Kenti'ni gezdi
YEREL

AKBEM ÖĞRENCİLERİ TERMESSOS ANTİK KENTİ'Nİ GEZDİ
ATSO'dan çocuklara &quot;Robotik Kodlama&quot; eğitimi
YEREL

ATSO'DAN ÇOCUKLARA "ROBOTİK KODLAMA" EĞİTİMİ
CK Akdeniz Elektrik abonelerine 'hatıra ormanı' anketi
YEREL

CK AKDENİZ ELEKTRİK ABONELERİNE 'HATIRA ORMANI' ANKETİ
Karataş'tan genç mühendislere tavsiyeler
YEREL

KARATAŞ'TAN GENÇ MÜHENDİSLERE TAVSİYELER
Büyükşehir'in Alanya'daki aşevi hizmete girdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN ALANYA'DAKİ AŞEVİ HİZMETE GİRDİ
Kepez'in basketbol ve voleybolda rakipleri belli oldu
YEREL

KEPEZ'İN BASKETBOL VE VOLEYBOLDA RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Büyükşehir'den Yuvalı ve Saklısu'ya sıcak asfalt
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YUVALI VE SAKLISU'YA SICAK ASFALT
Vali Karaloğlu: &quot;Kaleiçi için aldığımız kararlar harfiyen uygulanacak
YEREL

VALİ KARALOĞLU: "KALEİÇİ İÇİN ALDIĞIMIZ KARARLAR HARFİYEN UYGULANACAK
Tramvayda 3. etap raylı sistem müjdesi
YEREL

TRAMVAYDA 3. ETAP RAYLI SİSTEM MÜJDESİ
Yeraltı otoparkının temeli atıldı
YEREL

YERALTI OTOPARKININ TEMELİ ATILDI
Kepez'de 14 engelliye tekerlekli sandalye
YEREL

KEPEZ'DE 14 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE
Muratpaşa Belediyesi 67 okulda bakım-onarım yapıyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ 67 OKULDA BAKIM-ONARIM YAPIYOR