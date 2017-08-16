YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Umurbey'e estetik dokunuş

Umurbey'e estetik dokunuş



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Umurbey Mahallesi'nde meydan düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Refik Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Hasan Tahsin Aydın ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin cami restorasyonu ve meydan çalışmaları çerçevesinde Gemlik Belediyesi olarak yıkım yaptıklarını belirten Refik Yılmaz, son olarak yıkılan zeytin satış kooperatifi eski binası yerine de modern bir tesis yapılacağını anlattı. Bir kahvehane, bir zeytin satış yeri ve üst katında da köy usulü kahvaltı merkezi yapılacağını kaydeden Refik Yılmaz, "Umurbey'i güzelleştirme çalışmalarımız devam edecek. Umurbey'in değerini artıracak hizmet ve yatırımları devam ettiriyoruz. Meydan, alan ve park bahçe çalışmalarımız da mahallemizin çehresini değiştirecek" dedi.

(MŞ)



16.08.2017 11:37:55 TSI

NNNN

