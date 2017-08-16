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Başkan Kale, Bakırcı'ya ses oldu

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:38
Başkan Kale, Bakırcı'ya ses oldu
Başkan Kale, Bakırcı'ya ses oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 12 yıl önce işitme yetisini kaybeden Mahmut Bakırcı'ya ses oldu.
İncirliova Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 yaşında geçirdiği havale sonrası iki kulağında işitme yetisini tamamıyla kaybeden Bakırcı, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin devreye girmesiyle birlikte tekrar duymaya başladı.
İki kulağına işitme cihazı takılan 17 yaşındaki Mahmut Bakırcı, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
Mahmut Bakırcı'nın tekrar duymaya başlamasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Başkan Kale; "İnşallah, bundan sonra güzel şeyleri duymaya başlarsın" dedi.
İncirliova Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini imkanları dahilinde ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Kale; "Mahmut Kardeşimizin Annesi Derya Hanımın bize yaptığı müracaat sonrasında sorunun çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı başlattık. Gerekli yasal prosedürler ve raporlama aşamasından sonra kardeşimize iki adet işitme cihazı tedarik ettik. İki cihazın maliyeti yaklaşık 6 bin TL'dir. Bunun bin 700 TL'sini İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 4 bin 300 TL'si ise belediyemiz imkânlarıyla karşılandı. Yaklaşık 12 yıldır hiç duymayan kardeşimiz takılan işitme cihazları sayesinde tekrar duymaya başladı. Kardeşimizin tekrar duymaya başlaması bizleri son derece mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonraki yaşamında her şey gönlünce olur" şeklinde konuştu.
Duyma yetisini kaybetmesine bağlı olarak konuşma yetisi de oluşamayan Mahmut Bakırcı, işitme cihazının takılmasıyla birlikte sesleri algılamaya ve anlamlandırmaya başladı. Beden dili ile kendisini ifade etmeye çalışan Bakırcı, Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin "Beni duyuyor musun evladım" şeklindeki seslenişine, gülümseyerek "Duyuyorum Başkanım" yanıtını verdi.
(MB-Y)

16.08.2017 11:40:59 TSI
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