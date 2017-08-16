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Yüzme öğrenen öğrenciler sertifikalarını aldı

- Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir:

- "Geçmiş yıllara göre boğulma oranı temmuz ayında yüzde 80 düştü"



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi'nin portatif yüzme havuzlarında yüzmeyi öğrenen öğrenciler sertifikalarını aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir, geçmiş yıllara göre boğulma oranının temmuz ayında yüzde 80 düştüğünü açıkladı.

Yaz aylarında yüzme bilmeyen gençlerin sulama kanalı, göl ve gölet gibi yerlerde boğulmalarının önüne geçmek için 4 yıldır 20 mahallede portatif havuzla vatandaşlara hizmet veren Seyhan Belediyesi, bu yaz bin 100 öğrenciye yüzme öğretti.

Yüzme öğrenen çocuklara Seyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi Turgut Reis İlkokulu'nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törende konuşan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir, kentte 20 noktada portatif havuz hizmeti verdiklerini anlatarak, "Adana'da üniversitenin rakamlarına göre geçmiş yıllarda ortalama temmuz ayındaki boğulma oranı yüzde 80 düşmüş durumda. Bin 100 kişi kayıtlı öğrencimiz var. Böylelikle 2 ay içerisinde herkes şu anda yüzmeyi öğrendiler. Göreve geldiğimizden beri 100 bine yakın gencimize değişik spor aktivitelerinde sertifikalar verdik, topluma kazandırdık. İlçemizde spor, sanat ve kültürde ayağa kalktık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Gelecek sezonda da kadınlara akşam 18:00'den sonra portatif havuzlarda hizmet vereceğiz" diye konuştu.

(NPR-Y)



16.08.2017 11:44:36 TSI

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