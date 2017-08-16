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Çınarlıkent 3. etap'ta teslimler başladı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından inşaatı tamamlanan Derince Çınarlıkent 3. etap projesinde teslimler başladı. Konutlar 4 blok,166 daire ve 3 işyerinden oluşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konut A.Ş tarafından Derince'nin Çınarlı mahallesinde inşaatı tamamlanan Derince Çınarlıkent Konutları 3. etap projesinin satışına 9 Ocak Pazartesi günü başlanmıştı. Kısa sürede tamamlanan konutlarda teslimlere başlandı. 4 blok,166 daire ve 3 işyerinin bulunduğu konutlarda 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunuyor. Aileler için kaliteli bir yaşam vaat eden projede site içi ve site girişi güvenlik, çocuk oyun grubu, çardak ve oturma grupları, açık otoparklar, merkezi ısıtma, merkezi su deposu, mescit, spor sahaları ve sosyal tesis alanı yer alıyor. Derince Çınarlıkent Konutları'nda sosyal konut projesinin yanında malzeme kalitesi de dikkat çekiyor.

Satışta kalan son daireler ile ilgili bilgi alabilmek ya da bu güzide sitede ev sahibi olabilmek için Kent Konut merkez ofisinden, www.kentkonut.com.tr den ya da 324 50 00 Alo Konut hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.

(BCT-RFK-Y)



16.08.2017 12:03:52 TSI

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