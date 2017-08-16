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Talas'ta 'İslam'da ticaret ve ticarette İslam' konferansı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca'nın konuşmacı olduğu "İslam'da Ticaret ve Ticarette İslam" konulu konferans gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesislerinde düzenlenen konferansta konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ben daha önceki işim dolayısıyla ticaretle ilgili birçok çalışma yapmıştım. Özellikle İslam'da ticareti tam olarak bilmiyoruz. Aslında doğumdan ölüme kadar her aşamada İslamiyet'i tam olarak yaşarsak zannediyorum Türkiye'de hiçbir sorun kalmaz. İslamiyet'i doğru öğrenmemiz lazım. Hayatımızda İslamiyet'i bilen kişileri örnek almamız ve onların rehberliğinde hayatımızı düzenlememiz son derece önemli. Bu açıdan Cevat Hocam gibi alim insanlara değer vermeliyiz. Günlük hayatta çok fazla ekonomik kaygılara düşüyoruz. Gençliğimize, aile yapımıza sahip çıkacak bir nesil olmamız gerekiyor. Rabbim bizlere İslamiyet'i her şeyiyle örnek alıp uygulamayı nasip etsin. Bizleri kırmayarak buraya gelen Cevat Akşit Hocam'a hürmetlerimi sunuyor, bize aktardığı faydalı bilgiler için çok teşekkür ederim." dedi.

İslam'da ticaretin esasının, Kur'an ve sünnette belirlenen sınırlar dahilinde, karşılıklı rızaya dayandığını kaydeden Prof. Dr. Cevat Akşit, ticari hayatta İslami esaslara ilişkin kuralları detaylı bir şekilde anlatarak katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

(AÖ-Y)



16.08.2017 12:08:29 TSI

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