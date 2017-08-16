Arabanın tamponuna zulalanmış bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada, aracın tampon kısmına zulalanmış bin 590 paket kaçak sigara ve 11 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya yolu Mimarsinan uygulama noktasında A.H.M. yönetimindeki 38 MA 593 plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın ön tamponunda bin 590 paket kaçak sigara ve 11 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Araç sürücüsü A.H.M. gözaltına alındı.
(AG-AÖ-Y)
16.08.2017 12:08:53 TSI
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