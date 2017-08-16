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Orgeneral Hasan Küçükakyüz'den Rektör Gündoğan'a veda ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Gündoğan ziyaretle ilgili "Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Hasan Küçükakyüz Komutanımız, üniversitemize veda ziyaretinde bulundu. Komutanımızın şehrimizde görev yaptığı dönemde, üniversitemizle Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında olumlu ilişkiler daha da gelişti. Kendisinin nezaketini, mütevazılığını, samimiyetini ve üniversitemize göstermiş olduğu teveccühü her zaman hatırlayacağız. Hava Kuvvetleri Komutanı olarak da ülkemize çok önemli hizmetler vereceğinden hiç kuşkumuz yok. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

(KA-AS-Y)



16.08.2017 12:13:25 TSI

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