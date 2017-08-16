ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başladı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:13
Kocaeli'de Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başladı
Kocaeli'de Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başladı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı-IV, ilk gün sabah oturumuyla başladı.
Çalıştayın açılış oturumuna Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak ile Genel Sekreter İlhan Bayram katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını Başkan Vekili Özak gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı'nda sözlerine çalıştaya katılan akademisyenleri selamlayarak başlayan Başkan Vekili Özak, 17 Ağustos 1999 depremini Kocaeli'nde yaşadıklarını hatırlattı. Başkan Vekili Özak, "Deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmak zorundayız. Depremin şu anki teknolojiyle önceden tahmin edilmesi mümkün değil, ama öncesinde tedbirler almak, çalışmalar yapmak mümkün" dedi.
Kocaeli'nin aradan geçen 18 yılda depremin izlerini silme konusunda çok önemli mesafe aldığına dikkat çeken Başkan Vekili Özak, "Biz bu çalışmaları her zaman gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu çalıştayların 4.'sünü başlatıyoruz. Katılım gösteren bütün akademisyenlere teşekkür ediyor, çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Başkanlığını AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul'un üstlendiği ''Deprem Risk Azaltım Çalışmaları'' konulu açılış oturumunda Yrd. Doç. Dr. Eren Uçkan (Boğaziçi Ünv. Kandilli Rasathanesi), Dr. Mustafa Koçkar (Gazi Ünv.), Yrd. Doç. Dr. Can Zülfikar (Gebze Teknik Ünv.) hazır bulundu. Çalıştayın ilk gününün açılış oturumunda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Yrd. Doç. Dr. Eren Uçkan(İSU İçme Suyu İsale Hattının Deprem Performansının Belirlenmesi ve Risk Azaltma Yöntemleri), Gazi Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Koçkar (Kocaeli Heyelan Hareketlerinin İzlenmesinde Fiber-Optik Teknolojisinin Kullanılması), Gebze Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Can Zülfikar ise (Kentsel Deprem Risk Azaltım Sistemleri: Kocaeli ili Uygulamaları) konularında sunum yaptı.
(BCT-RFK-Y)

16.08.2017 12:16:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Körfez Belediyesi üst geçitleri daha güvenli hale getiriyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ ÜST GEÇİTLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYOR
İlhan Bayram, YERELSEN yönetiminde
YEREL

İLHAN BAYRAM, YERELSEN YÖNETİMİNDE
Deprem Çalıştayı öncesinde vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL

DEPREM ÇALIŞTAYI ÖNCESİNDE VATANDAŞLAR DEPREM KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Başkan Doğan yönetmen koltuğuna oturdu
YEREL

BAŞKAN DOĞAN YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU
Çınarlıkent 3. etap'ta teslimler başladı
YEREL

ÇINARLIKENT 3. ETAP'TA TESLİMLER BAŞLADI
Yemek imalathanesine denetim
YEREL

YEMEK İMALATHANESİNE DENETİM
İzmit zabıtası pazarlarda denetim yaptı
YEREL

İZMİT ZABITASI PAZARLARDA DENETİM YAPTI
Yemek imalathanesinde denetim yapıldı
YEREL

YEMEK İMALATHANESİNDE DENETİM YAPILDI
Akmis Grup, son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
YEREL

AKMİS GRUP, SON GÜNLERDE YAŞANAN GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
Ömer Kemal Aydın, Türkiye'yi gururlandırdı
YEREL

ÖMER KEMAL AYDIN, TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDI
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini temsil ediyor&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ TEMSİL EDİYOR"
İzmit'te kurbanlıklar pazara iniyor
YEREL

İZMİT'TE KURBANLIKLAR PAZARA İNİYOR
Darıca kültürleri buluşturdu
YEREL

DARICA KÜLTÜRLERİ BULUŞTURDU
Başkan İsmail Baran BBP'li heyeti ağırladı
YEREL

BAŞKAN İSMAİL BARAN BBP'Lİ HEYETİ AĞIRLADI
Kartepe'de üst yapı estetik hale getiriliyor
YEREL

KARTEPE'DE ÜST YAPI ESTETİK HALE GETİRİLİYOR
Bozulan kaldırımlara anında müdahale
YEREL

BOZULAN KALDIRIMLARA ANINDA MÜDAHALE
Kağıtsporlu atletler Süper Ligde
YEREL

KAĞITSPORLU ATLETLER SÜPER LİGDE
Kartepe'de off-road şenliği sona erdi
YEREL

KARTEPE'DE OFF-ROAD ŞENLİĞİ SONA ERDİ
Başkan Doğan'dan 17 Ağustos mesajı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS MESAJI
Çölyak hastaları Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti
YEREL

ÇÖLYAK HASTALARI ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Darıca Bilgi Evleri zoru başardı
YEREL

DARICA BİLGİ EVLERİ ZORU BAŞARDI
İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri devam ediyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN MAHALLE GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
İzmit'teki okullarda çalışmalar sürüyor
YEREL

İZMİT'TEKİ OKULLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
5 sokakta beton yol çalışması
YEREL

5 SOKAKTA BETON YOL ÇALIŞMASI