Kocaeli'de Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başladı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı-IV, ilk gün sabah oturumuyla başladı.

Çalıştayın açılış oturumuna Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak ile Genel Sekreter İlhan Bayram katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını Başkan Vekili Özak gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı'nda sözlerine çalıştaya katılan akademisyenleri selamlayarak başlayan Başkan Vekili Özak, 17 Ağustos 1999 depremini Kocaeli'nde yaşadıklarını hatırlattı. Başkan Vekili Özak, "Deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmak zorundayız. Depremin şu anki teknolojiyle önceden tahmin edilmesi mümkün değil, ama öncesinde tedbirler almak, çalışmalar yapmak mümkün" dedi.

Kocaeli'nin aradan geçen 18 yılda depremin izlerini silme konusunda çok önemli mesafe aldığına dikkat çeken Başkan Vekili Özak, "Biz bu çalışmaları her zaman gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu çalıştayların 4.'sünü başlatıyoruz. Katılım gösteren bütün akademisyenlere teşekkür ediyor, çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkanlığını AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul'un üstlendiği ''Deprem Risk Azaltım Çalışmaları'' konulu açılış oturumunda Yrd. Doç. Dr. Eren Uçkan (Boğaziçi Ünv. Kandilli Rasathanesi), Dr. Mustafa Koçkar (Gazi Ünv.), Yrd. Doç. Dr. Can Zülfikar (Gebze Teknik Ünv.) hazır bulundu. Çalıştayın ilk gününün açılış oturumunda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Yrd. Doç. Dr. Eren Uçkan(İSU İçme Suyu İsale Hattının Deprem Performansının Belirlenmesi ve Risk Azaltma Yöntemleri), Gazi Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Koçkar (Kocaeli Heyelan Hareketlerinin İzlenmesinde Fiber-Optik Teknolojisinin Kullanılması), Gebze Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Can Zülfikar ise (Kentsel Deprem Risk Azaltım Sistemleri: Kocaeli ili Uygulamaları) konularında sunum yaptı.

16.08.2017

