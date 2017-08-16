YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samandağ belediyesi huzurevi sakinlerinin yanında

Samandağ belediyesi huzurevi sakinlerinin yanında

- Samandağ Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Kurucusu ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Fikret Özçelik, Belediye Meclis Üyesi Meltem Ahraz Nural ve Samandağ Belediyesi Sosyal Doku Ekibi Hatay Huzurevi'ni ziyaret ettiler

- Güzellik uzmanı tarafından huzurevi sakini kadınların tırnak ve saç bakımları yapıldı, ipek şallar ve yöresel ürünler huzurevi sakinlerine hediye edildi



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Samandağ Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Kurucusu ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Fikret Özçelik, Belediye Meclis Üyesi Meltem Ahraz Nural ve Samandağ Belediyesi Sosyal Doku Ekibi Hatay Huzurevi'ni ziyaret etti.

Toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde devam ediyor.

Samandağ Belediyesi Hatay Huzurevi sakinlerine yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyarette bulundu. Samandağ Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Kurucusu ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Fikret Özçelik, Belediye Meclis Üyesi Av. Meltem Ahraz Nural ve Samandağ Belediyesi Sosyal Doku Ekibi Hatay Huzurevi'ni ziyaret ettiler.

Huzurevi sakini kadınların tırnak ve saç bakımları güzellik uzmanı Fatoş Hastürk tarafından yapıldı. Samandağ Belediyesi İpek Köyü'nde yapılmış olan ipek şallar ve yöresel ürünler huzurevi sakinlerine hediye edildi. Huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet edilerek daha sonraki süreçlerde sosyal sorunluluk projesi kapsamında neler yapılabileceği konuşuldu.

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, ziyareti gerçekleştirmekten ve Huzurevi sakinleriyle vakit geçirmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün burada huzurevinde teyzelerimizi ve amcalarımızı ziyaret ettik. Özellikle bayram öncesini tercih ettik. Bayram öncesinde Hollanda'da kuaförlük yapan Fatma Hastürk ile huzurevi sakinlerinin saç ve tırnak bakımını yaptık. Samandağ Belediyesi İpek Köyü'nde dokunan ipek şallar ve yerel ürünler huzurevi sakinlerine hediyeler verdik. Dayanışmak, paylaşmak ve empati kurmak için böyle bir projeyle yol çıktık. Huzurevi sakinleriyle sohbet ettik. Onlar çok mutlu oldu. Bizde çok mutlu olduk. Paylaşımda bulunmanın, aynı ortamı solumanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Kaymakçı ise ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek ziyaretçilere teşekkür etti.

(ELF-Y)



16.08.2017 12:17:05 TSI

NNNN

