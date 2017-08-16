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Dursunbey CUP'ta Şampiyon Menteşspor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:18
Dursunbey CUP'ta Şampiyon Menteşspor
Dursunbey CUP'ta Şampiyon Menteşspor

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Dursunbey'de gerçekleşen Dursunbey CUP turnuvasında Balıkesirspor, Dursunbey Belediyespor ve Menteşspor U-11 takımları karşı karşıya geldi.
Dursunbey Belediyespor tarafından organize edilen Dursunbey CUP turnuvası gerçekleşti. Turnuvaya Balıkesirspor, Menteşspor ve Dursunbey Belediyespor U-11 takımları katıldı. Heyecan dolu mücadelelere sahne olan maçlarda 3 takım da bir birleri ile ikişer maç yaptı. Dursunbey Belediyespor U-11 takımı 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik, Balıkesirspor 4 maçta 3 yenilgi bir galibiyet, Menteşspor 2 mağlubiyet, bir galibiyet, bir beraberlik aldı.
Finalde Dursunbey Belediyesporla eşleşen Menteşspor, Dursunbey Belediyespor'u 2-1'lik skor ile yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva'ya YSK Başkanı Sadi Güven, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan, turnuvaya katılan kulüplerin yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Turnuva sonunda takımlara kupaları protokol tarafından verilirken, YSK Başkanı Sadi Güven ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ettiler.
Dursunbey U-11 takımının mücadeleleri katılımcılar tarafından beğeni toplarken, bir çok kişi geleceğin futbolcularının yetiştiğini de belirtti.
(HD)

16.08.2017 12:22:00 TSI
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