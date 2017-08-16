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Iğdır'da uyuşturucuya geçit yok



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 10 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucu 369 kişiye işlem yapıldığı açıklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 377, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 73 kişiye işlem yapılmış, yapılan operasyonlarda 30 kilogram afyon sakızı, 772 gram metamfetamin, 110 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 bin 600 gram esrar, 42 gram eroin, 97 adet extacy, 138 adet reçeteye tabi hap, 120 kök hint keneviri olmak üzere toplam 35.745 kilogram uyuşturucu madde, 235 adet uyuşturucu tablet ve 120 kök kenevir ele geçirildiği, aynı dönem içerisinde çeşitli kaçakçılık, mali ve bilişim suçlarına karışan toplam 369 kişiye işlem yapılmış, 226 bin 324 paket kaçak sigara, bin 690 kilogram kaçak nargile tütünü, 13 bin 229 litre kaçak akaryakıt, 32 adet cep telefonu, 86 adet elektronik malzeme, 2 bin 987 gram kaçak altın, 160 bin dolar, 2 bin avro, 55 bin TL sahte para, 1 adet sahte pasaport, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ile 89 göçmen yakalanmıştır" denildi.

(ET-AA-Y)



16.08.2017 12:25:17 TSI

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