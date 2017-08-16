Vali Büyükakın, Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği yöneticileri ile bir araya geldi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği yöneticileri, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.
Vali Büyükakın, Dernek Başkanı Muzaffer Tekelioğu ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Dernek Başkanı Tekelioğlu da Vali Büyükakın'a görevinde başarılar dileyerek, derneğin çeşitli projelerle ve çalışmalarla eğitime katkı sağlayamaya çalıştıklarını ifade etti.
(DA-Y)
16.08.2017 12:29:02 TSI
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