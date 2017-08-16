Mehtercilerden buruk piknik
(Fotoğraflı)
Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mehter takımı üyeleri piknikte buluştu.
Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri'nde görevli mehteranların geleneksel pikniği bu yıl buruk geçti. Köprühisar Mahallesi'ndeki geleneksel piknikte bir araya gelen mehteranların geçtiğimiz günlerde vefat eden mehter başı Yakup Kahya'nın vefatından dolayı hüzünlü oldukları görüldü.
Mehter sorumlusu Aşir Ovalı, her yıl geleneksel hale getirilen pikniği yine Köprühisar'da yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 50 mehteran arkadaşımızın katıldığı piknik, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan ve hepimizin çok sevdiği Yakup Kahya arkadaşımızın vefatı sebebiyle buruk geçti. Kendisine Allah'dan rahmet diliyoruz" dedi.
(MŞ)
16.08.2017 12:33:35 TSI
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