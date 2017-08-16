Diyarbekirspor'un performansı teknik heyeti sevindiriyor
Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da futbolcuların idmanlarda ortaya koyduğu performans teknik direktör Bayram Toysal ve yardımcılarını sevindirdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve transfer çalışmalarını bu yönde yapan Diyarbekirspor'da futbolcuların idmanlarda ortaya koyduğu performans en çok teknik direktör Bayram Toysal'ı sevindiriyor. Futbolcularıyla yakından ilgilenen ve idmanlara aktif olarak katılan başarılı çalıştırıcı, zaman zaman oyuncularıyla da kısa sohbetler gerçekleştiriyor. İdmanlarda hata yapan futbolcularına uyarılarda bulunan Toysal, çalışmayı keserek yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösteriyor.
(MÇ-MP-Y)
16.08.2017 12:46:11 TSI
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