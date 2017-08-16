Eskişehir'de bayram öncesi mangal kömürü satışları
(Fotoğraflı)
Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mangal kömürü satışlarının eski bayramlara oranla düştüğü belirtildi.
Kurban Bayramlarında gelenek haline gelen mangal kültürü, bu bayramda pek yaşanacak gibi görünmüyor. Eskişehir'de uzun süredir mangal kömürü satışı yapan Mutlu Çınar, eskiden bayramlarda daha çok kömür sattığını söyledi. Çınar, "Geçen yıla göre satışlarımızda pek bir fark yok, ama gittikçe azalıyor mangal kömürü satışı. Sene seneyi aratıyor diyebiliriz. Kışa göre yazın daha çok satıyoruz. Günlük ortalama 500 kilogram mangal kömürü satıyorum. Eskiden Kurban Bayramı'nda daha çok mangal kömürü satıyorduk. Bir Kurban Bayramı'nda 2 ayda satacağımız kömürü satıyorduk. Şimdi kurban tatili uzun olacak. Herkes şehir dışına tatile gidiyor. Tatil az olsaydı vatandaşlar şehirde kalır mangal yapardı. Satışlar bayramda az olur diye tahmin ediyorum. Pek hareketlilik yok" şeklinde konuştu.
(ÇAĞ-Y)
16.08.2017 12:46:37 TSI
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