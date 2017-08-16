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Taraftarlar Diyarbekirspor'u yalnız bırakmıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, çalışmalarına kendi tesislerine başladı.

Ankara Kızılcahamam ve Afyon'da yapılan iki etaplı kampın ardından Diyarbakır'a dönen yeşil kırmızılı ekip, çalışmalarına başladı. Seyrantepe Spor Tesislerinde yapılan idmana koşu ile başlayan Diyarbekirspor'u taraftarlar yalnız bırakmadı. Azrailler Taraftarlar Gurubu, idman yapan futbolcuları ziyaret ederek, meşaleler yaktı. Bir anda yeşil kırmızılı renklere bürünen tribünlerde tezahürat sesleri yükseldi. Taraftarlar, futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu. Coşku tezahüratların futbolcuların morallerini yükseltti. Diyarbakır'daki ilk çalışmasını yapan yeşil kırmızılı ekibi, yöneticilerde yalnız bırakmadı. Seyrantepe Spor Tesislerindeki idman kesilen kurban ve edilen dua ile başlandı. Yönetim kadrosu ilk antrenman için hazır bulunurken, teknik heyete ve tüm oyunculara yeni sezon hayırlı olsun mesajı verildi.

(MÇ-MP-Y)



16.08.2017 12:47:18 TSI

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