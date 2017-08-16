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Dicle'de 62 öğrenci üniversiteye, 452 öğrenci ise Anadolu liselerine yerleşti



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 62 öğrenci üniversiteye, 452 öğrenci ise Anadolu liselerine yerleşti. Üniversite ve Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilere en büyük desteği veren Kaymakam Alpaslan Kılıç, okumak isteyen tüm gençlere ellerinden geleni desteği fazlasıyla vereceğini belirtti.

Önceki yıllarda adı terör ve çatışmalarla anılan Dicle ilçesi kabuğunu kırdı. İlçede okuyan öğrenciler Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği destek ve programlar sayesinde bu yıl YGS ve LYS ile lisans bölümlerine 33, ön lisans bölümlerine 29, TEOG yerleştirme sonuçlarında ise Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile diğer Anadolu Liseleri olmak üzere toplam 452 öğrenciyi okullara yerleştirerek büyük bir başarıya imza attırdı. İlçeye huzur ve güven ortamının gelmesiyle birlikte gençlerin okuma azminin arttığını belirten ilçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç, "Hedefimiz kaliteli ve nitelikli eğitimin çıtasını yükseltmek, sağlıklı bireyler yetiştirip onlara rehberlik etmektir. Dicle ilçesine ilk geldiğim gün ilk hedef olarak gençlerimizin okuyup gelecekte ülkemize faydalı birer fert olmaları konusunda tüm idarecilere talimat verip titiz bir çalışma yürüttük. Bugün de alınan sonuçlarda bunun meyvelerini toplamaya başladık. İlçemiz Necati Ceylan Anadolu Lisesi, İmam Hatip Anadolu Lisesi, Açı Lisesi ve Merkezi Teknik Eğitim merkezinden mezun olan 33 öğrencimiz dört yıllık fakültelere yerleşmeye hak kazanmış, 29 öğrencimiz de ön lisans (iki yıllık) bölümlerine yerleşmeye hak kazanmıştır. Bunlar bizim için gurur vericidir. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu sayıyı ikiye hatta dörde katlamaktır" dedi.

Bunun yanı sıra ilçede eğitim gören 452 öğrencinin çeşitli Anadolu liselerine yerleşerek kendilerini gururlandırdığını anlatan Kılıç, "Hem üniversite hem de Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Okumak isteyen tüm öğrencilerimizin en ufak sorunlarında bir Kaymakam olarak değil Abileri, büyükleri olarak kapımızın her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç TEOG sınavında dereceye giren Dicle Ortaokulu öğrencisi İbrahim Emre Ay, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Elgören ve Fatih Ortaokulu öğrencisi Mihriban Yardımcı'yı makamında kabul ederek, elde ettikleri başarıdan dolayı tablet hediye etti.



"Çalışmalar hız kesmeden devam edecek"

Hani Milli Eğitim Müdürlüğünden Dicle Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mahsum Burucu ise, ilçedeki eğitim seviyesini yukarılara çekmenin gururunu yaşadığını belirterek, "İlk kez bu kadar öğrenci sınavlarda ter dökerek çıkan soruları doğru cevaplayarak ailelerine ve eğitim camiasına büyük gurur yaşattılar. Diğer taraftan yaklaşık 452 öğrenci de Anadolu liselerine girmeyi başardılar. Bu sonuçlar ilçede eğitimin geldiği noktayı net bir şekilde gözler önüne serdi. Dicle İlçe Milli Müdürlüğü tarafından ilk kez oluşturulan 'Dicle ilçesi Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Programı' kapsamında, öğrencilerin akademik başarılarını artırıcı çalışmaların hız kesmeden devam edecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aşamalı olarak TEOG, YGS ve LYS başarısını artırmak amacıyla bu yıl 9'ncu sınıflardan başlayan ilçe genelindeki tüm liselere ortak sınavlar yapıldı. Proje kapsamında okullarda yapılan ortak sınavlar veliler, öğrenciler ve öğretmenlerden de tam not almıştı. Bundan sonra da bu çalışmalarımız hız kesmeden devan edecektir" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



16.08.2017 12:58:55 TSI

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