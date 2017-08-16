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Meşrubat satışları memnun etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:07
Meşrubat satışları memnun etti
Meşrubat satışları memnun etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki meşrubat satıcıları, bu yıl sıcak havaların hayli artması sebebi ile yaz aylarında kazançlarından hayli memnun görünüyorlar.
Aşırı sıcaklar sebebi ile yaz aylarında mesailerinin dolu dolu geçtiğini, iyi kazandıklarını anlatan meşrubat satıcıları, sıcakta susayan vatandaşlara hizmet verdiklerini anlattılar. Yaz aylarında vatandaşların soğuk meşrubata yüksek talep gösterdiğini dile getiren meşrubat satıcısı Ergun Coşku, "Yaz aylarında çok memnunuz. Satışlarımız iyi Allah'a şükür. Halk yazın çok talep gösteriyor. Yaz aylarında insanlar daha çok dışarıya çıktığı için sıcaktan susayınca ilk önce bize gelirler. Biz zaten bir su parasına limonata, portakal suyu satıyoruz. Amacımız emeğimizden kazanmak ve hak hizmetine devam etmektir" diye konuştu.

Kışında satışlara devam
Tezgâh sahibi Ergun Coşku, kış aylarında da aynı mesleğe devam ettiğini bildirerek "Kışın da burada duruyoruz. Kışın nar suyu, portakal suyu, greyfurt suyu, limon suyu taze taze satıyoruz. Mevsim olarak soğuk olduğundan vatandaşlar yaz kadar talepte bulunmuyor. Ancak nar suyu, greyfurt suyu gibi meyve suları vitamin deposu olduğu için yine de tezgahlarımız açık. Sonuçta mesleğimiz budur" ifadelerini kullandı.

Sifon limonata sadece Eskişehir'de yapılıyor
Meşrubat satışı tezgahlarında satılan sifon limonatanın sadece Eskişehir'de yapıldığını ifade eden Ergun Coşku, "Sifon limonata sadece Eskişehir'de bulunur. Türkiye'nin başka her hangi bir yerde bunu yoktur. Bunu yapmak da zordur ve sadece bilen ustalar bunu yapar" şeklinde konuştu.
Coşku, sifon limonatanın bir tür doğal gazoz olduğunu ve bunu özellikle limon ve portakal suyundan yaptıklarını belirtti.
(İHA-Y)

16.08.2017 13:09:23 TSI
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