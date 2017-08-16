YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni terminal günde 200 otobüsü ağırlıyor

Yeni terminal günde 200 otobüsü ağırlıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, günde ortalama 200'e yakın şehirlerarasında ulaşım yapan otobüsü ağırlıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından yeni çevre yolu üzerinde yer alan ve birçok büyük şehir başta olmak üzere şehirlerarasında ulaşımı sağlayan şehirler arası otobüs terminali, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Modern ve tarihi çizgileri yanı sıra Medine Garı mimarisi ile hazırlanan şehirlerarası otobüs terminali; günde 200'e yakın otobüsün uğrak noktası oldu.

Kapalı alanda 10 adet bilet satış ofisi, bekleme salonları, kafeleri, dükkanları, seyir terası, satış kioskları, bilet satış holü, bebek bakım ve emzirme odası, personel dinlenme, revir, bay-bayan mescit, idari ofisleri, toplantı ve seminer salonu, zabıta ve güvenlik ofisi, emanet ofisi ve teknik atölyeleri, ATM noktaları, engelli tuvaletleri, açık alanında ise gelen-giden otobüs peronları, ilçe minibüs peronları, taksi ve otobüs durakları, otobüs bakım ve bekleme alanları ve açık otoparkı her ihtiyacı cevaplayacak olan şehirler arası otobüs terminali vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye devam edecek.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası otobüs terminali ile şehir arasındaki ulaşım, firma araçları yanı sıra halk dolmuşları ve ticari taksiler vasıtasıyla gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin önümüzdeki zaman diliminde yeni firmaları da ağırlayarak, şehrin ticari ve ulaşım ihtiyacı noktasında cazibe merkezi olacağı belirtildi.

(DA-Y)



16.08.2017 13:17:10 TSI

NNNN

