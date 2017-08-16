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Artuklu Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:25
Artuklu Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor
Artuklu Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Murat Akgül
MARDİN (İHA)  Mardin'in Artuklu Belediyesi ilçe genelinde başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor.
Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Eminettin Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sona ererken, yapılan çalışmalar sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuç alınabilmesi için İlçenin dört bir yanındaki çalışma alanlarını gezen Mobil Ekipler tarafından denetleniyor. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, "Artuklu'nun layık olduğu hizmete kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tamamladığımız her proje, halkın hizmetine sunulan her çalışma bizlere daha çok heves ve azim veriyor. İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan yaya ve araç trafiğini aksatan yolların yapımı için çalışıyor. Artuklu'nun laik olduğu asfalt ve parke taşlarıyla döşeli yollara kavuşması için hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.
(MA-MP-Y)

16.08.2017 13:27:26 TSI
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