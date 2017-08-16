aşkan Akdoğan: 'Eski Niğde Devlet hastanesi arazisi geçici olarak ücretsiz otopark olarak kullanılacak'

Başkan Akdoğan: 'Eski Niğde Devlet hastanesi arazisi geçici olarak ücretsiz otopark olarak kullanılacak'
(Fotoğraflı)
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de Kent Meydanı projesi kapsamında eski Devlet Hastanesi binası yıkıldı, alan geçici olarak açık ücretsiz otopark olarak kullanılacak.
Kent merkezinde bulunan eski Devlet Hastanesinin binası bahçesinde bulunan eski Diyaliz Merkezi ve eski Sağlık Meslek Yüksekokulunun binasını yapılan ihale sonrası yıkımı da gerçekleşti. Kamu kampüsü olarak planlanan 23 dönümlük alanı Niğde belediyesi geçici otopark olarak vatandaşın hizmetine sunacak.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Niğde İl Genel Meclisi Bülent Kuçuktuna bölgede inceleme yaptı. Başkan Akdoğan, kamu kampüsü yapılması süresi boyunca alanın boş kalmaması için ücretsiz otopark olarak vatandaşın hizmetinde olacağını söyledi.
(YE-AÖ-Y)
16.08.2017 13:37:27 TSI
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