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Kamu hizmeti cezası alan yükümlüler geri dönüşüm hizmetlerinde istihdam ediliyor



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Farklı suçlardan kamu hizmeti cezası alan yükümlüler, bordur ve parke taşlarının geri dönüşümünde istihdam ediliyor.

Belediye ve Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Büro Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle kamu hizmetine tabii yükümlülerin istihdamı konusunda işbirliğine gidildi. 37 yükümlü, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne ait tesislerde bordür ve parke taşlarını ayıklayarak geri dönüşüme katkı sunuyor.

Yükümlülerin topluma kazandırılması ve uyumu için başlatılan çalışma kapsamında 'sigara kaçakçılığı', 'adam yaralama', 'memura mukavemet', 'alkollü araç kullanma ve uyuşturucu ticareti' suçlarından ceza almış 10 kişi çalışıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, yaptığı açıklamada, modern hukuk sistemlerinin en önemli unsurlarından denetimli serbestliğin 2005 yılından itibaren Türkiye'de başarıyla uygulandığını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de yükümlülerin cadde ve sokaklardan sökülmüş bordür ve parke taşlarını ayrıştırarak hem geri dönüşüme katkı sağladıklarını hem de ekonomiye katma değer oluşturduklarını belirtti.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Timuçin Göç ise yaptığı açıklamada yükümlülerin istihdamının ve topluma kazandırılmasının sağlandığını ifade etti.

Göç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 37 yükümlü ile yaklaşık 700 saatlik bir çalışma yapıldı. Çalışma sayesinde ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlandı. Kırşehir Belediyesi ile varılan işbirliği çerçevesinde bu çalışmalarımız artan bir şekilde devam edecektir."

(EÖ-AÖ-Y)



16.08.2017 13:38:37 TSI

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