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Niğde'de kurban fiyatlarında yüzde 30 artış var



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, Niğde'de kurbanlıklarda geçen yıla göre yüzde 25-30 arası artış olduğunu söyledi.

Başkan Yenel, küçükbaş kurbanın 700 ile bin 300 TL arasında, büyükbaş hissesinin ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Yenel, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığının dişi kurbanlık kesilmesinin yasakladığını ve vatandaşların bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kurbanlık hayvanların, sağlıklı, besili, organlarının tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilmesi ile ilgili önemli bilgiler veren Yenel, açıklamasına şöyle devam etti; 'kurbanlık hayvanların kulaklarında küpe olması, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, koyun ve keçilerin 1 yaşını doldurmuş olmaları, kuzuların ise 6 aydan büyük olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca vatandaşlarımız, Niğde Belediyesi Mezbahası, Tarım Açık Cezaevi Müdürlüğü Mezbahası, haricinde Belediyenin belirlediği yerde kesim yapılması gerekiyor. '' diye konuştu.

(YE-AÖ-Y)



16.08.2017 13:39:14 TSI

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