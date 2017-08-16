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Meram'da hastane yolları düzenleniyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelinde 55 ayrı ekiple yol düzenleme, asfalt, parke bordür ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlü ekipleri tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi civarındaki sokaklarda sürdürülen yol düzenleme çalışmalarını denetledi.

Yol ve altyapı çalışmaları konusunda tüm ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan Başkan Toru, "Toplam 55 ayrı ekiple çalışıyoruz. 15'i yol ve tretuvar diğerleri ise asfalt ve satıh kaplama olmak üzere ekiplerimiz hemen hemen Meram'ın her noktasında seferber olmuş durumda. Şu anda Yunus Emre Mahallesi NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi çevresindeki sokaklarda düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Sokak altyapıları çok iyi durumda değildi ve kaldırımlar bozulmuştu. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne de ambulansların bu sokakları kullanarak geldiğini düşünürsek daha konforlu bir şekilde ulaşım için bu yolları yenileme çalışmasına girdik. Şu anda burada 14 sokakta yol genişletme, parke bordür ve asfaltlama çalışmamız devam ediyor" dedi.



Hastane bağlantı yolları düzenleniyor

Meram Tıp Fakültesi'ne ulaşım noktasında bu yolların sık olarak kullanıldığına dikkat çeken Başkan Toru, "Ambulansların ve vatandaşlarımızın hastaneye daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşması için bu çalışmalar önemliydi. İlçemizdeki diğer büyük bir hastane olan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yol bağlantılarını da düzenliyoruz. Hastanelerin çevrelerindeki yolları hem genişleterek hem de parke bordür, yol, asfalt çalışmalarıyla birlikte hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunmuş oluyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Cadde üzerindeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Toru, çocuklara da oyuncak hediye etti.

(AH-Y)



16.08.2017 13:50:28 TSI

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