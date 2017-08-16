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Kırklareli'de kuru fasulye ve nohut üretimini arttırma çalışmaları



(Fotoğraflı)



Mefail Akçatepe

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de kuru fasulye, nohut ve mercimek üretimini artırma çalışmaları kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla bir adet patoz makinesi alınarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, alınan makine ile fasulye, nohut ve mercimek üreticilerinin teknolojik yeniliklerle tanışmasını, üretimdeki işçiliğin azaltılmasını, üreticilerin geniş alanlarda fasulye üretimine geçişi sağlanarak, Kırklareli ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



"Fasulye tarımının geliri alternatif ürünlerin 2 katına eşdeğerdir"

Kırklareli'de fasulye ekilişinin yoğunlaştığı Balkan köylerinde Armağan barajı sayesinde 4 bin dönüm alanın sulanabilir vaziyette olduğunu hatırlatan Ortan, "Kuru fasulye tarımı Armağan Köyü ve komşu köylerde uzun yıllardır yapılmaktadır. Kuru fasulye insan beslenmesinde önemli bir protein kaynağıdır. Kuru fasulye bölgemizin ana ürünü olan buğdaya önemli bir ön bitkidir. Zira fasulyeden sonra ekilen buğdayda yüzde 20'ye varan verim artışı sağlanmaktadır. Fasulye tarımının birim alandan sağladığı gelir alternatif ürünlerin 2 katına eşdeğerdir" dedi.

"Bölge halkı fasulye üretimini uzun yıllardır yapmakta olup fasulye yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi ve birikime sahiptir" diyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, şöyle devam etti:



"Bölge iklimi fasulye tarımına uygun"

"Fasulye tarımı için gerekli alet ekipman ve donanıma da sahiptir. İklimin fasulye tarımına uygun olduğu bölgemizde yetiştirilen ürünlerin pazar sorunu bulunmamaktadır. Hasattan sonra fasulyenin kolayca ve uzun süre saklanabilmesi piyasa fiyat dalgalanmalarının da önüne geçmektedir. Fasulye tarımı ile birim alandan elde edilen gelir alternatif ürünler olan mısır, ayçiçeği ve buğdaydan elde edilen gelirlerin her birinden çok daha yüksektir."

Trakya Bölgesinde bakliyat tarımının önündeki tek engelin işgücü olduğunu hatırlatan Ortan, "Fasulye tarımının da önündeki tek engel hasat-harman işlemlerindeki iş gücünün fazla oluşudur. İlimizde makineli harmana geçilememesinin sebepleri, bölgemizde hiç patoz olmadığından makinenin avantajları ve kazançlarının üreticilerimiz tarafından tam olarak bilinememesi, küçük aile işletmeleri şeklinde faaliyet gösteren işletmelerin dar alanlarda yaptıkları fasulye tarımı için patoz alımındaki yüksek maliyeti karşılayamamasıdır" diye konuştu.



"Alınan makine fasulye ve nohut üretimini arttıracak"

İl Özel İdaresi kaynaklarıyla alınan patoz makinesinin, bölgede kuru fasulye, nohut ve mercimek üretiminin artmasına büyük katkı sağlayacağını da vurgulayan Ortan, "Traktöre bağlı olarak çalışan fasulye patozu 1 saatte 4-5 dönüm fasulyeyi harmanlayabilmektedir. Ayrıca harmandan sonra hiçbir işlem yapmadan ürün direk olarak pazara sunulabilmektedir. Makine ayrıca nohut ve mercimek ürünlerinin de harman işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Proje ile alınan makine fasulye ve nohut tarımının ilerlemesinin önündeki sorunları aşacak ve üreticilerimize bolluk ve refah sunacaktır" ifadelerini kulandı.



"Nohut üretimi arttırılıyor"

Nohut üretimi artırma çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Ümit Ortan, "Bakanlığımız Havza Bazlı Üretim modeli kapsamında destekleme kapsamına alınan nohut ekilişlerinde 2017 yılı hasat işlemleri gerçekleştirildi. Bölgemiz bitki ekiliş deseninde noksanlığı hissedilen baklagil türü bitki gurubunda yer alması nedeniyle önemli yer alan nohutta münavebe yönünden önemli bir açığa cevap verecektir. 2017 Üretim yılında üreticilerimiz ekiliş analarında yabancı ot mücadelesi ve nohut antraknozuna karşı ilaçlı mücadele gerçekleştirmiş, verimli, bereketli bir hasat dönemi yaşamış, nohutta dönümde 250-300 kilogram verim düzeyi sağlanmıştır. Ekim alanlarında destekleme kapsamına da alınması ile önemli artış sağlanan nohutta, patoz makinasının da alınmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda ekimin daha yaygınlaşması ve üretiminde de artış beklenmektedir" dedi.

Gıda tarım ve hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, yeni alınan patoz ile Kırklareli merkeze bağlı İnece Beldesi Ulukonak Mahallesinde nohut tarlasında geçtiğimiz hafta tarla günü düzenlediklerini ve ilk hasadı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

(MA-MEF-Y)



16.08.2017 13:54:16 TSI

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