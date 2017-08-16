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Didim 13. Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi

- Son günde Yeşilçam'ın emekçi aktörü İlyas Salman ve yazar Ayşe Kulin okurlarıyla buluştu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 13. düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivalinin son gününde Yeşilçam'ın emekçi Aktörü İlyas Salman, usta kalem Ayşe Kulin ve Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü okurlarıyla bir araya geldi.

1-15 Ağustos 2017 tarihlerinde Altınkum Yalı Caddesinde düzenlenen Didim Yazarlar Festivali sona erdi. Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Ediz Hun, Yazar Ergun Poyraz, Gazeteci Yazar Emre Kongar, Cezmi Ersöz, Tuluhan Tekelioğlu, CHP Milletvekilleri ve Yazar Mustafa Balbay ile Fikri Sağlar, Sanatçı İlyas Salman ve Ünlü Söz yazarı ve Şair Ahmet Selçuk İlkan gibi bir çok isim okurlarıyla buluştu.

Festivalin son gününde Çiçek Abbas ve Banker Bilo filmleriyle geniş kitleler tarafından tanınan Yeşilçam'ın emekçi aktörü İlyas Salman, usta kalem Ayşe Kulin ve Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü okurlarıyla bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise 13. düzenlenen Festivalin her gününün dolu dolu geçtiğini ve bir çok ünlü ismi Didim'de ağırladıklarını belirterek Geleneksel hale gelen ve Didimle özdeşleşen bu etkinliğin devam edeceğini belirtti. Atabay katılım sağlayan tüm yazarlar ile katkı sunan ve etkinliğe her zaman ilgi gösteren Didimlilere de teşekkür etti.

(MB-Y)



16.08.2017 13:59:56 TSI

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