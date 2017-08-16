ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, Başkan Albayrak'tan bilgi aldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:02
İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, Başkan Albayrak'tan bilgi aldı
İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, Başkan Albayrak'tan bilgi aldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret ederek, çalışmalar görüş alışverişinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, belediye ve müdürlük çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ulusan projelerinden ve eğitime verdiği destekten ötürü Başkan Kadir Albayrak'a teşekkür etti. Başkan Albayrak eğitime verecekleri desteğin her zaman devam edeceğini belirterek ziyaretinden dolayı Ulusan'a teşekkür etti.
(HLD-MEF-Y)

16.08.2017 14:04:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Albayrak Çorlu'da çalışmaları inceledi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK ÇORLU'DA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Cuma ve cumartesi geceleri açık havada sinema keyfi
YEREL

CUMA VE CUMARTESİ GECELERİ AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ
Malkara'ya yeni emniyet müdürü atandı
YEREL

MALKARA'YA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI
Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yarışması
YEREL

KUR'AN-I KERİM VE TEMEL DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI
Serada Çiçekçilik projesinde geri sayım başladı
YEREL

SERADA ÇİÇEKÇİLİK PROJESİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Çorlu-Ergene Çırak Bayırı yol projesinin temeli etıldı
YEREL

ÇORLU-ERGENE ÇIRAK BAYIRI YOL PROJESİNİN TEMELİ ETILDI
Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Mengen Uluslararası 32. Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı
YEREL

TEKİRDAĞ AŞÇILAR VE PASTACILAR DERNEĞİ, MENGEN ULUSLARARASI 32. AŞÇILIK VE TURİZM FESTİVALİ'NE KATILDI
Süleymanpaşa kayıt danışma bürosuyla öğrencilerin hizmetinde
YEREL

SÜLEYMANPAŞA KAYIT DANIŞMA BÜROSUYLA ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE