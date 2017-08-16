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İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, Başkan Albayrak'tan bilgi aldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret ederek, çalışmalar görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, belediye ve müdürlük çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ulusan projelerinden ve eğitime verdiği destekten ötürü Başkan Kadir Albayrak'a teşekkür etti. Başkan Albayrak eğitime verecekleri desteğin her zaman devam edeceğini belirterek ziyaretinden dolayı Ulusan'a teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



16.08.2017 14:04:27 TSI

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