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Büyük Cami görünmeye başladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından 'Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi' projesi kapsamında başlatılan menfez üstü dükkanların yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.

Çapanoğlu Büyük Cami'nin görsel olarak ortaya çıkarılması hedeflenen proje kapsamında yer altına 250 araçlık bir otopark üzerine ise yaklaşık 30 dükkanlık meydan yeri projesi yapılacak. Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'nin, Odun Pazarı Meydan Yeri ve Otopark Projesi ile daha estetik bir hal alacağını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, çevre düzenlemesi kapsamında menfez üstü dükkanların yıkımına hızla devam ettiklerini söyledi.

Yozgat Belediyesi olarak bu projeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Arslan, Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami'nin şehrin birçok yerinden görünmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Büyük Cami'nin etrafını Ankara Caddesi'ne kadar yıkarak yer altında 250 araçlık bir otopark yapacakları bilgisini veren Arslan,"Otoparkın üzerinde yaklaşık 30 dükkanlık küçük bir çarşı ve geri kalan kısmını da tamamen yeşil alan yapacağız. Bu proje Yozgat'a önemli bir görsellik katacak ve şehirleşme açısından önemli bir kazanım olacak" dedi.

Bu yılın sonuna kadar Büyük Cami etrafında yıkım işlemlerini tamamlayacaklarını söyleyen Arslan, önümüzdeki yıl projeye başlayacaklarını ve projenin 18 ayda tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

(BMG-UY-Y-)



16.08.2017 14:05:54 TSI

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