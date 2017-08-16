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Şahnalı ve Yılmazköy yazlık düğün alanlarına ek bina yapıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:20
Şahnalı ve Yılmazköy yazlık düğün alanlarına ek bina yapıldı
Şahnalı ve Yılmazköy yazlık düğün alanlarına ek bina yapıldı

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından Şahnalı ve Yılmazköy Mahallerinde bulunan yazlık düğün alanlarına ek bina yapılarak, vatandaşın bulaşıkhane ve mutfak ihtiyaçları karşılandı.
Efeler Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Efeler Belediyesi, yaptığı çalışmalar ile de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Yol yapımından, okul bakım ve onarımına kadar bir çok alanda çalışmalar yürüten belediye ekipleri, Şahnalı ve Yılmazköy Mahalleleri'nde bulunan yazlık düğün alanlarına ek bina yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
Yazlık düğün alanlarının yanına yapılan ek binada bir bayan, bir erkek tuvaleti ile yemekli cemiyetler için bulaşıkhane ve mutfak olarak kullanılmak üzere bir oda bulunuyor. Köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim yerlerindeki vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Vatandaşlarımız, belediyemiz tarafından mahallelerde oluşturulan yazlık düğün alanlarında, yemekli cemiyetler için mutfak ve bulaşıkhaneye ihtiyaç duyduklarını dile getirdiler. Vatandaşımızın talebini emir kabul ederek bazı mahallelerimizde bu ihtiyacı karşıladık. Mutfak ve bulaşıkhanenin yanı sıra ek binalarda, bir bayan bir erkek tuvaleti de bulunuyor. Gerekli görüldüğü takdirde diğer mahallelerimizde de ek bina çalışmalarımız sürdüreceğiz" dedi.
(MU-MB-Y)

16.08.2017 14:23:11 TSI
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