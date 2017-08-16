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Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü binasını pompalı tüfekle basan şahıs tutuklandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:40
Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü binasını pompalı tüfekle basan şahıs tutuklandı

AĞRI (İHA) - Ağrı'da başka birime tayin edilmesi için tartıştığı İl Halk Sağlığı Müdürü İzzettin Toktaş'a pompalı tüfekle ateş açıp iki personeli rehin alan kurum çalışanı E.T. tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. E.T, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklandı.
(AS-AA-Y)

16.08.2017 14:42:42 TSI
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