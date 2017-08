YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü binasını pompalı tüfekle basan şahıs tutuklandı

AĞRI (İHA) - Ağrı'da başka birime tayin edilmesi için tartıştığı İl Halk Sağlığı Müdürü İzzettin Toktaş'a pompalı tüfekle ateş açıp iki personeli rehin alan kurum çalışanı E.T. tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. E.T, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklandı.

16.08.2017 14:42:42 TSI

