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Başkan Atilla'dan 100 çocuğa 100 bisiklet



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Başkanı Cumali Atilla'nın, Çocuk Yaz Kampı'nda tatil yapan çocuklara verdiği bisiklet sözü yerine getirildi. Sümerpark'ta düzenlenen törende, 100 çocuğa, 100 bisiklet dağıtıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, çocukları spora ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, çocukluk obezitesini azaltmak ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Başkan Atilla'nın, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklar için Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısında düzenlenen Çocuk Yaz Kampı ziyareti sırasında çocuklara verdiği bisiklet sözü yerine getirildi. Çocuk Yaz Kampı'nda tatil yapan 9-14 yaş arası 100 çocuğa bisiklet dağıtmak için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda tören düzenlendi. Bisiklet dağıtım törenine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Yaman, 100 çocuk ve velileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eryılmaz, Sümerpark bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Eryılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, daha sonra ismi okunan çocuklara bisiklet dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Bisikletlerine kavuşmanın sevincini yaşayan çocuklar, "Bizlere bisiklet hediye ettiği için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(EEI-AKK-Y)



16.08.2017 14:56:43 TSI

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