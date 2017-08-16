ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Atilla'dan 100 çocuğa 100 bisiklet

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:54
Başkan Atilla'dan 100 çocuğa 100 bisiklet
Başkan Atilla'dan 100 çocuğa 100 bisiklet

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Başkanı Cumali Atilla'nın, Çocuk Yaz Kampı'nda tatil yapan çocuklara verdiği bisiklet sözü yerine getirildi. Sümerpark'ta düzenlenen törende, 100 çocuğa, 100 bisiklet dağıtıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, çocukları spora ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, çocukluk obezitesini azaltmak ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Başkan Atilla'nın, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklar için Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısında düzenlenen Çocuk Yaz Kampı ziyareti sırasında çocuklara verdiği bisiklet sözü yerine getirildi. Çocuk Yaz Kampı'nda tatil yapan 9-14 yaş arası 100 çocuğa bisiklet dağıtmak için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda tören düzenlendi. Bisiklet dağıtım törenine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Yaman, 100 çocuk ve velileri katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eryılmaz, Sümerpark bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Eryılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, daha sonra ismi okunan çocuklara bisiklet dağıtarak yüzlerini güldürdü.
Bisikletlerine kavuşmanın sevincini yaşayan çocuklar, "Bizlere bisiklet hediye ettiği için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(EEI-AKK-Y)

16.08.2017 14:56:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Asfaltlanan caddelere yol çizgileri çizildi
YEREL

ASFALTLANAN CADDELERE YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ
Silvan'da mezarlık alanlarının bakımı yapıldı
YEREL

SİLVAN'DA MEZARLIK ALANLARININ BAKIMI YAPILDI
OSB'de URGE Toplantısı yapıldı
YEREL

OSB'DE URGE TOPLANTISI YAPILDI
Dicle'de 62 öğrenci üniversiteye, 452 öğrenci ise Anadolu liselerine yerleşti
YEREL

DİCLE'DE 62 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE, 452 ÖĞRENCİ İSE ANADOLU LİSELERİNE YERLEŞTİ
Taraftarlar Diyarbekirspor'u yalnız bırakmıyor
YEREL

TARAFTARLAR DİYARBEKİRSPOR'U YALNIZ BIRAKMIYOR
Diyarbekirspor'un performansı teknik heyeti sevindiriyor
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'UN PERFORMANSI TEKNİK HEYETİ SEVİNDİRİYOR
Akar: &quot;Amacımız Halkımıza hizmet etmektir&quot;
YEREL

AKAR: "AMACIMIZ HALKIMIZA HİZMET ETMEKTİR"
DÜ'nün Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi projesi hibe desteği almaya hak kazandı
YEREL

DÜ'NÜN SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ PROJESİ HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI
DÜ, bölge halkını bilgilendirmek için kampanya başlattı
YEREL

DÜ, BÖLGE HALKINI BİLGİLENDİRMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI
Bismil'de halk günleri halkın yoğun katılımı ile devam ediyor
YEREL

BİSMİL'DE HALK GÜNLERİ HALKIN YOĞUN KATILIMI İLE DEVAM EDİYOR
Şehit annesi talep etti, başkan yaptı
YEREL

ŞEHİT ANNESİ TALEP ETTİ, BAŞKAN YAPTI
ABD Adana Ekonomi İşler Konsolonsu MÜSİAD Diyarbakır yönetimi ile görüştü
YEREL

ABD ADANA EKONOMİ İŞLER KONSOLONSU MÜSİAD DİYARBAKIR YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜ
Amed Sportif yüzme branşında faaliyetlere başladı
YEREL

AMED SPORTİF YÜZME BRANŞINDA FAALİYETLERE BAŞLADI
Çocuk oyun grupları ve fitness aletleri yenileniyor
YEREL

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE FİTNESS ALETLERİ YENİLENİYOR
9 kırsal mahalleye yeni toplu ulaşım güzergahı
YEREL

9 KIRSAL MAHALLEYE YENİ TOPLU ULAŞIM GÜZERGAHI
Kayapınar teşkilatı AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL

KAYAPINAR TEŞKİLATI AK PARTİ'NİN 16'NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Kadınlar, AK Parti'nin 16'ncı yıldönümü kutladı
YEREL

KADINLAR, AK PARTİ'NİN 16'NCI YILDÖNÜMÜ KUTLADI
Diyarbakır'da 4 dilde adabı muaşeret eğitimi veriliyor
YEREL

DİYARBAKIR'DA 4 DİLDE ADABI MUAŞERET EĞİTİMİ VERİLİYOR
Kayapınar Halk Oyunları ekibi Alanyalıların gönlünü fethetti
YEREL

KAYAPINAR HALK OYUNLARI EKİBİ ALANYALILARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ
Başkan Gülenç kamyoncu esnafıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜLENÇ KAMYONCU ESNAFIYLA BULUŞTU
Bismil'de oto galericiler şehir dışına taşınacak
YEREL

BİSMİL'DE OTO GALERİCİLER ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAK