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Saray'da kaçak sigara operasyonu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Saray İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince D300 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir servis aracının durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta bulunan A.N., S.A., V.T., N.A., M.C.B., İ.K. ve C.A. isimli şahısların yapılan üst ve eşya aramalarında toplam 4 bin 160 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. A.N., S.A., V.T., N.A., M.C.B., İ.K. ve C.A. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.

(MSA-Y)



16.08.2017 15:00:42 TSI

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