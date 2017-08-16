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Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:11
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yılmaz Gençoğlu ve Fevzi Demir ile birlikte Manisa restorasyon çalışmaları tamamlanan ve iç dizaynıyla peyzaj çalışmalarının devam ettiği Eski Belediye binasında incelemelerde bulundu.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte resterasyon çalışmaları devam eden eski Belediye binasında incelemelerde bulundu. Turgutlu'nun göz bebeği olan bir binadaki çalışmaların artık sonuna gelindiğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin "Eski Belediye binamız bizim için çok merkezi bir nokta ve Turgutlu'nun göz bebeği bir alan. Buradaki çalışmalarda sona geldik.. Restorasyon işleri bilindiği üzere zaman alıyor. Burada tabiri caizde iğneyle kuyu kazdık. Fazla bir işimiz kalmadı, bittiğinde burada hem görsel anlamda hem kullanım noktasında da çok güzel bir eser ortaya çıkmış olacak. Bu çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Büyükşehirde emeği geçenlere teşekkür ediyorum"dedi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte eski Belediye binasının Turgutlu'nun en uğrak mekanlarından biri olacağını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ise "Sadece binanın içinde çalışma yapmıyoruz. Çevresinde de bir çalışma yapacağız. Detaylandırmadan sonra hangi amaçla kullanacağımıza karar verdikten sonra bir çalışma ortaya çıkacak. Yapılan çalışmanın uzun sürmesinin sebebi her aşamanın Anıtlar Kurulu'nun onayından geçmesinden kaynaklanıyor. Sonuna geldik, yakında Turgutlulu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi.
(AY-Y)

16.08.2017 15:14:04 TSI
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