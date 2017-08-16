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Bodrumspor kombineleri satışta

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:13
Bodrumspor kombineleri satışta
Bodrumspor kombineleri satışta

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Store'u ziyaret ederek 2. Lig maçları öncesi kombine biletini teslim aldı.
Bodrum kent merkezinde, PTT karşısında yer alan Bodrum Store'u ziyaret eden Başkan Kocadon'a Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Yıldızhan ile kulüp yöneticileri eşlik etti.
Kombine biletini aldıktan sonra ürünleri inceleyen Başkan Kocadon, tüm Bodrumspor sevdalılarını da kombinelerini almaya davet ederek, ''Öncelikle Bodrum halkına ve Bodrumspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Geçen sene 3. Lig'de bize müthiş sahip çıktılar ve tribünler neredeyse dolu oynadık hep. Bu sene Bodrum, bir basamak daha yükselerek 2. Lig'e çıktı ve daha çok taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Onun için de, fiyatları daha aşağıya çekerek kombine bilet satışlarımızı başlattık. Bütün Bodrum halkını, Bodrumspor sevdalılarını bir an önce kombine biletlerini almaya davet ediyorum. Hep beraber maç seyretmek keyifli olacak. Bodrumspor bu sene daha agresif ve hızlı futbol oynamayı düşünen bir takım olarak sahaya çıkacak. İnşallah 1. Lig de bizi bekliyor olacak.'' dedi.
Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un maçlarını oynadığı Bodrum Şehir Stadı'nda saha zemini yenilenirken, tribünlerde yapılan çalışmalarla birlikte koltuk sayısı da artırıldı. Birçok yeniliğin yapıldığı Bodrum Şehir Stadı'nda bu sene ilk kez 2. Lig maçı seyredecek olan taraftar için kombine satışları başlarken bilet fiyatları; Martı Sedat, Maraton, Eski ve Yeni Kale Arkası tribünlerinde 99, VİP tribünde ise 1000 TL olarak satışa sunuldu.
(MB-S)

16.08.2017 15:15:08 TSI
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