YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlere madde bağımlılığının sakıncaları anlatılıyor

Gençlere madde bağımlılığının sakıncaları anlatılıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Gençlik Merkezleri, AK Ev Spor salonları ve Kadın Destek ve Spor Yaşam merkezlerinde bulunan kursiyerlere madde bağımlığı hakkında seminerler veriyor.

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin kanayan yarası olan madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezi, çalışmalarıyla kuruluş amacına hizmet ediyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, AK Evler, Gençlik Merkezleri ve Kadın Destek ve Spor Yaşam merkezlerinde bulunan kursiyerlere psikologlar ve sosyologlar eşliğinde sigara, alkol ve madde bağımlılığı hakkında seminerler veriyor. Uzman Psikolog Muhammed Kocaoğlu, Uzman Klinik Psikolog Zeynep Avşaroğlu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Ahmet Mesut Karataş tarafından verilen seminerler yıl içinde periyodik olarak devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri, Ak Evler Spor Salonları ve Kadın Yaşam ve Destek Merkezlerindeki kursiyerlere ulaşan uzmanlar, alkol, sigara ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Seminerlere katılan Uzman Klinik Psikolog Zeynep Avşaroğlu ''Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak Eyyübiye Belediyesi tarafından faaliyete girdikten sonra çalışmalarımıza başladık. Burada psikolog olarak ben ve sosyal hizmetler uzmanımızla beraber buradaki kadınlara maddenin etkileri, bağımlılığın ne olduğu hakkında bilgilendirileceği bir konferans düzenledik. Bu konferansta bilirkişiler için çok faydalı geçtiğini söylediler. Bundan sonraki aşamalarda da bu konferanslara devam edeceğiz. Önemli olan bizim için tek bir şey var, bizler bağımlıların kim olursa olsun bir kişiyi kurtarırsak bizim için kardır mantığıdır ve çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Eyyübiye YEDAM ekibi Uzman Psikolog Muhammed Kocaoğlu ise ''Eyyübiye Belediyesi Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak Buhara Gençlik Merkezindeki gençlerimize daha önce AK Evler de daha sonra Kadın Destek Merkezindeki kadınlarımıza Eyyübiye Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak madde ve maddenin zararlarıyla alakalı bazı seminerler gerçekleştirdik. Alkol, sigara ve madde bağımlıları ile ilgili gençlerimize bazı bilgilendirmelerde bulunduk. Kadınlarımıza da aynı şekilde bilgilendirmelerde bulunduk. Bundan sonra da seminerlerimiz aynı şekilde gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



16.08.2017 15:25:03 TSI

NNNN

