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ŞEHİRDER'den Harputkapı teşekkürü, Kavakkapı uyarısı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, yaptığı açıklamayla Harput Kapı'nın ortaya çıkarılması için çalışma başlatan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na teşekkür etti.

ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez'in açıklaması şöyle; "Erzurum'un konum itibariyle Asya, Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasının kesiştiği önemli bir stratejik noktadadır. Bu haliyle Erzurum doğal ve coğrafi özellikleriyle kapı şehirdir, aslında. Doğu medeniyetinin Batı'ya, Batı medeniyetinin Doğu'ya temas ettiği kapıdır. Bu nedenle Erzurum, tarih boyunca aynı zamanda kültür elçileri diyebileceğimiz ticaret kervanlarının, tarihi kapılarından giriş yapıp buluştuğu bir menzil şehirdir. Tarihin ve coğrafyanın Erzurum'a yüklediği bu misyonun ayakta kalan şahitlerinden en önemlileri tarihi kapılardır. Karskapı, Kavakkapı, İstanbulkapı ve Harputkapı Diğer birçok kapı bugün yok olmuş, sadece isimleri yaşamaktadır. Sayın valimizin, uzun yıllardır yer altına adeta hapsedilmiş olan Harputkapı'yı gün yüzüne çıkarma gayretlerini şükranla takip ediyoruz. Erzurum'dan güneye, Halep'e, Şam'a, Hicaz'a giden kervanlarının kullandığı ve en yakın kadim şehir Harput'tan adını alan kapının görünür olması şehir hafızası, şehirlilik bilinci ve tarih şuuru açısından çok kıymetli olacaktır.

Tabyalar ve Kargapazarı Şehitliği birçok tarihi yapı ve olay konusunda gösterdiği duyarlılık ve gayretlerinden dolayı Sayın valimize en kalbi duygularla teşekkür ederken, dökülmekte olan Kavakkapı'nın restore edilmesini ve Karskapı'nın da artık halka açılmasını kendilerinden talep ediyoruz."

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 15:29:11 TSI

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