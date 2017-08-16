Hentbol takımı sezon hazırlıklarına başladı
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Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Salihli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Salihli Belediyespor Hentbol Takımı Atatürk Spor Salonu'nda, Yasin Nişli yönetimde çalışmalarına başladı. Antrenör Yasin Nişli, yükseldikleri Erkekler 2. Liginde kalıcı olmak ve hatta bir üst lige çıkmak için hedef belirlediklerini söyledi. Bu sezon Erkekler Hentbol Takımından yeni sezonda büyük başarılar beklediklerini söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Hentbol Erkekler 2. Liginde Manisa'yı temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Salihli Belediyespor Hentbol Takımı ile Antrenör Yasin Nişli'yi kısa sürede gerçekleştirdiği bu başarı için kutluyor, 2. Ligde başarılar diliyorum" dedi.
(BA-AY-Y)
16.08.2017 15:29:33 TSI
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