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Büyükşehir Belediyesinden ahır denetimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kentte çevre ve görüntü kirliliğine neden olan ahırlarla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin her tarafından gerçekleştirdikleri denetimlerle çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan ahır ve çiftlikleri bir bir tespit ediyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde, hayvansal atıkları çevreye saçan ve yeterli altyapısı bulunmayan ahır ve çiftlikler ile ilgili gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor.



Tavuk çiftliği mühürlendi

Memur-Sen TOKİ yanında bulunan bir tavuk çiftliği ile ilgili şikayetler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda çiftliğin gerekli izinlere sahip olmadığını ve tesisin altyapısının yetersiz olduğunu tespit etti. Hazırlanan raporlar doğrultusunda çiftlik mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



Büyükbaş hayvan ahırları denetleniyor

Edremit ilçesinde de benzer çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Hilmi Irak İlkokulu yakınlarında bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğini denetledi. Denetimler sırasında bu tesiste de ciddi eksikliklere rastlanıldı. Tesisin tüm olumsuzluklarını rapor haline getirilerek cezai işlem uygulanması için Edremit Belediyesine sunuldu.



Denetimler sürüyor

Benzer çalışmalarını merkez ve ilçelerde sürdüren Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesi ve Erçek Mahallesi'nde de denetimler yaptı. Gevaş ilçe merkezinde çevre ve insan sağlığı açısından olumsuzluklar barındıran bir büyükbaş hayvan çiftliği ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bilgi verildi. Erçek'te ise sulak bir alan etrafında kümelenmiş 4 ayrı çiftliğin hayvan artıklarını sulak alana gelişi güzel yaydıklarını tespit eden ekipler, olumsuzlukları rapor haline getirerek konu ile ilgili denetim ve ceza yetkisi bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğüne sundu.

(MSA-Y)



16.08.2017 15:30:48 TSI

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