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Mimarsinan mahallesinde parke yol çalışmaları tamamlandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:56
Mimarsinan mahallesinde parke yol çalışmaları tamamlandı
Mimarsinan mahallesinde parke yol çalışmaları tamamlandı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mimarsinan Mahallesi'nde parke yol çalışmaları tamamlandı.
Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapısı tamamlanan mahallelerde parke yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Toltar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız her alan da devam ediyor. Mahallelerimizde cadde ve sokaklarda yol ve kaldırımları, parke çevre düzenlemeleri yaparak hizmet ağımızı her yere götürmeye çalışıyoruz. Mimarsinan Mahallesi 536 ve 538 Sokaklarda toplamda 2800 metrekare parke ve 650 metre bordür kullanıldı. Gelişigüzel ve günübirlik düşüncelerle değil, belirli bir çalışma planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geldiğimiz günden bu yana kurumsal yapıya uygun çalışmanın gereklerini yerine getirmeye çalıştık. Halk çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiriyor. Yıllardır kent merkezinde araçların bile giremediği sokakların büyük bir bölümü parke taşı ile döşedik. İhtiyaç duyulan bölgelere öncelik verilerek çalışmalarımız devam etmektedir. Belediye olarak vatandaşlarımızın rahat bir ortamda ulaşımlarını sağlamak için çalışması yapıyoruz. Yol yapım çalışmalarımızda öncelikle alt yapısının tamam olmasına önem veriyoruz" dedi.
(RŞ-RFK-Y)

16.08.2017 15:58:29 TSI
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